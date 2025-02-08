رئيس مجلس السيادة السوداني: لا فرصة لحزب البشير لحكم البلاد

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن ترحيب السودان بكل من يعيد تقييم مواقفه السياسية بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني وأهداف التحول الديمقراطي، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وشدد "البرهان" على أنه لا مجال لعودة حزب البشير إلى الحكم على حساب السودانيين، مؤكدًا أن من يرغب في المشاركة في العمل السياسي تحت مظلة حزبية، عليه التخلي عن السلاح والتوقف عن القتال.

كما أعلن التوافق على تعيين رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة تكنوقراط، مؤكدًا أن السودان يسير نحو تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد بعيدًا عن التجاذبات السياسية والحزبية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام السودان بتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التحول الديمقراطي.