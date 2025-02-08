ديمي مور خلال حفل جوائز اختيار النقاد: لقد تجاوز الأمر أمنياتي

حصلت النجمة ديمي مور، على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل جوائز اختيار النقاد الثلاثين عن دورها في فيلم "The Substance" للمخرجة كورالي فارجا.

وخلال خطاب قبول الجائزة، ألهمت "مور" الحضور بكلماتها: "لقد كانت رحلة برية، لا أستطيع أن أخبرك متى بدأت هذه الرحلة في هذا الفيلم، لم أكن لأتخيل أبدًا أن أكون هنا. لقد تجاوز الأمر كل ما كنت أتمنى".

ورغم أن مور لم يكن لديها الوقت الكافي في خطاب قبولها كما حدث في حفل جوائز جولدن جلوب، إلا أنها أنهت وقتها في الميكروفون بقولها: "بالنسبة لأي شخص لا يزال في رحلته، ولا يزال يكافح من أجل إيجاد طريقه، لأن ذلك لم يحدث، فهذا لا يعني أنه لن يحدث، فالأحلام تتحقق".

في إطار من الدراما والرعب، يدور العمل حول منتج غامض “المادة”، يُساعد البشر على تغيير ملامحهم وعمرهم، ولكن يتسبب الأمر في العديد من العواقب والفوضى في حياة مستخدميه.