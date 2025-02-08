بحجة العطلة الأسبوعية.. سلطات الاحتلال تمنع دخول المساعدات إلى غزة

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر رفح، حالة من غياب دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اليوم السبت، لأنه عطلة أسبوعية لدى السلطات الإسرائيلية، وبذلك يستمر مسلسل التعنت الإسرائيلي في دخول المساعدات وتعطيل هذه العملية.

وأضاف رجب، خلال تغطية حية، أن هناك مناشدات من جانب المنظمات الدولية بضرورة الإسراع وإدخال مزيد من شاحنات المساعدات، ولكن على ما يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس هذا النهج وتستخدم الملف الإنساني في زيادة معاناة الفلسطينيين.

وأشار مراسل الفضائية إلى أن هناك تفاقما في الأوضاع الإنسانية الخاصة بسكان قطاع غزة، نظرًا لأنهم يعتمدون على هذه المساعدات بشكل أساسي في تلبية احتياجاتهم سواء من مواد غذائية أو مستلزمات طبية.