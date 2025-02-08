وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تابعت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، همت أبو كيلة، انتظام سير الدراسة خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 2025/2024 بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن تكثيف المتابعات والجولات التفقدية في جميع مدارس المحافظة لضمان حسن سير العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستوى تعليمي للطلاب منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

وكان في استقبال وكيل المديرية، أيمن الفخراني، مدير عام إدارة المرج التعليمية، إلى جانب عدد من قيادات المتابعة بالمديرية والإدارة ومدير المدرسة.

وخلال جولتها، تابعت همت أبو كيلة سير العملية التعليمية داخل الفصول، مؤكدة التزام جميع المعلمين بالخطة الدراسية وضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وفقًا لتوجيهات الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية منذ اليوم الأول.