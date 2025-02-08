الشوربجي: مواصلة دعم المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها وتنمية مواردها

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة ستواصل مساندتها للمؤسسات الصحفية القومية بما يمكنها من أداء دورها الوطني على أكمل وجه، ودعم فعالياتها المتنوعة، وتمهيد الطريق أمامها نحو الاستغلال الأمثل لأصولها وتعظيم مواردها وتحسين أوضاعها والتعامل مع التحديات ومواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “أخبار اليوم الإقتصادي” في دورته الحادية عشرة، تحت شعار "الصناعة والاستثمار.. الجكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع" والتى تقام برعاية من د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء.

ووجه الشوربجي الشكر والتقدير للكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء التحرير، والكاتب الصحفي وليد عبدالعزيز، أمين عام المؤتمر، وجميع العاملين بالمؤسسة، على الجهد العظيم في تنظيم المؤتمر الاقتصادي في نسخته الحادية عشرة.

وأوضح الشوربجي أن مؤتمر " أخبار اليوم " بات منصة سنوية مهمة وأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في مصر، كما وجه الشكر لمجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين على مشاركتهم في الجلسات التحضيرية للمؤتمر وإسهاماتهم الإيجابية في إعداد أوراق العمل والمقترحات والحلول لعدد من التحديات الاقتصادية التي تتضمنها أجندة المؤتمر.

وأشاد الشوربجي بحرص الحكومة على الاستماع لكافة وجهات النظر واهتمامها بالمقترحات والأفكار الجادة والعمل المستمر والمتواصل على تذليل كافة التحديات أمام مجتمع المال والأعمال.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الصناعة عصب الاقتصاد والاستثمار في الصناعة أسمى أمانينا والحكومة منفتحة على شراكة القطاع الخاص وفق التوجيهات الرئاسية، وتابع قائلا: شعار النسخة الحالية " معا نستطيع"؛ ليس شعار فحسب بل منهج عمل وخطة مستدامة وترجمة لاهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بدعم وتشجيع القطاع الخاص، "معا نستطيع" ومقدر للحكومة جهودها في إزالة المعوقات وحل المشكلات وتيسير الإجراءات والرخص الذهبية لضمان التوسع في الأنشطة وحجم الأعمال وزيادة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للخارج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الشوربجي أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نقلة نوعية وبإجراءات سريعة لتهيئة وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والتوسع في الاستثمارات الوطنية، وغني عن الذكر حجم المشروعات العملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة والطرق والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.

وأشار المهندس عبدالصادق الشوربجي إلى أنه رغم قسوة التحديات والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؛ تواصل مصر العمل والإنجاز ولا تتوقف، تتعامل مع الصعاب بحكمة ورؤية وإدارة رشيدة، تحقق نجاحات وتحصد إشادات دولية في العديد من المجالات، وتابع قائلا: لا يشغل بلادنا التحدي الاقتصادي عن متابعة الأوضاع الإقليمية والعالمية بل هي في القلب منها تمارس دورها التاريخي والريادي في المنطقة وتحظى بثقة الجميع النابعة من قدرتها على التعامل بحكمة ونجاح في إدارة أصعب الملفات والقضايا.