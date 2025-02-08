خفض جديد لأسعار الفائدة على شهادات الادخار بعدد من البنوك

خفض كل من البنك التجاري الدولي وبنك QNB والبنك المصري الخليجي أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري خلال شهر فبراير الجاري، وفق أحدث تحديثات منشورة على مواقعهم الإلكترونية.

تفاصيل خفض الفائدة في البنوك

البنك المصري الخليجي : خفّض الفائدة على شهادة الادخار "بريميم" لأجل 3 سنوات بمقدار 1.5% ، لتصل إلى 20% بدلًا من 21.5% ، مع صرف العائد شهريًا.

: خفّض الفائدة على شهادة الادخار "بريميم" لأجل 3 سنوات بمقدار ، لتصل إلى ، مع صرف العائد شهريًا. بنك QNB الأهلي : خفّض الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، ليصبح العائد بين 18.5% و20% بدلًا من 19.5% و20% ، وفق آخر تحديث على موقعه الإلكتروني.

: خفّض الفائدة بين على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، ليصبح العائد بين بدلًا من ، وفق آخر تحديث على موقعه الإلكتروني. البنك التجاري الدولي (CIB): اتخذ خطوة مماثلة خلال فبراير الجاري، حيث خفّض الفائدة 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت، لتصبح 15% و16% و17% بدلًا من 18% و19% و20%.

توجه عام في القطاع المصرفي

يُعد هذا التخفيض هو الثالث في غضون 8 أشهر بالنسبة لبنكي CIB وQNB الأهلي، اللذين خفّضا الفائدة مرتين خلال العام الماضي.

وتأتي هذه القرارات في إطار مراجعات البنوك الدورية لأسعار العائد، والتي تعتمد على معدلات السيولة، وأسعار الفائدة في البنوك المنافسة، ونوعية العملاء المستهدفين، وتكلفة الإقراض، والتوقعات بشأن التضخم.

ترقب لقرار البنك المركزي المصري

يأتي خفض الفائدة في هذه البنوك قبيل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده خلال الأسبوعين المقبلين، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع لها خلال عام 2025.