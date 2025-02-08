كاتب صحفي: مصر تحيط اتفاق الهدنة بغزة بكل ما يحافظ على استمراريته

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن مشهد إنزال المساعدات جوًا في غزة من قبل الدولة المصرية يعكس رؤية استراتيجية وإنسانية في آنٍ واحد.

وشدد «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر لعبت دورًا أساسيًا في توحيد الموقف العربي تجاه القضية، موضحًا أن 79 دولة أعلنت رفضها للعقوبات الأمريكية ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن مصر في مقدمة هذه الدول، مؤكدًا أن بريطانيا ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين وإخلاء القطاع.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مصر تتابع بدقة تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة وتعمل على استمراريته بكل ما لديها من إمكانيات، وتعمل مصر على ضمان تدفق المساعدات ومنع الطرف الأخر من عرقلة الاتفاق والتربص به، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يتطلب إجماعًا عربيًا قويًا.