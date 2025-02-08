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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود مانشستر سيتي أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن المدرب بيب جوارديولا التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي لمواجهة ليتون أورينت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. 

ويشهد التشكيل الأساسي بعض التغييرات، حيث يشارك عدد من اللاعبين الشباب بجانب بعض الأسماء الأساسية.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:


حراسة المرمى: أورتريجا مورينو
خط الدفاع: لويس – دياز – نيكو – ريس
خط الوسط: أوريلي – جوندوغان – ماكتي
خط الهجوم: غريليش – عمر مرموش – سافينيو

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: كارسن، ستونز، دي بروين، برناردو، أكانجي، نونيز، عبد القادر خوسانوف، فودين، ومباما.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، في إطار سعيه لحصد هذه البطولة.

 

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