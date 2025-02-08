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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جودة التعليم تنظم ورشة لتطوير أداء المعلمين بأسيوط

د.علاء عشماوي رئيس
د.علاء عشماوي رئيس جودة التعليم
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نظمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم السبت، برعاية الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورشة عمل بعنوان "معًا لضمان جودة التعليم بمحافظات الوجه القبلي" في مقر النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط.

وتأتي الورشة في إطار نشر ثقافة جودة التعليم في جميع محافظات مصر، حيث استهدفت الورشة تعزيز الوعي بأهمية معايير جودة التعليم في تحسين مستوى الخريج المصري، وشرح تأثير تلك المعايير المباشر على تطوير أداء المعلمين وزيادة قدراتهم المهنية.

 كما تناولت الورشة الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك برامج التدريب لإعداد المراجعين الخارجيين، إلى جانب المبادرات التي تدعم تحقيق ضمان جودة التعليم في مختلف المناطق.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم النقابة الفرعية للمعلمين جودة التعليم تعزيز الوعي