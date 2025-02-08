البنك التجاري الدولي يخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بواقع 3%

خفض البنك التجاري الدولي (CIB) أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل ثلاث سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه المصري بنسبة 3%، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام، وفقًا لما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني.

وكان البنك قد أجرى تخفيضين سابقين على هذه الشهادات، الأول بنسبة 2% في يونيو الماضي، والثاني بنسبة 2% أخرى في أكتوبر.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح الحد الأدنى لشراء الشهادة بعائد 17% (بدلًا من 20%) مليون جنيه، مع إمكانية مضاعفته بمقدار ألف جنيه. كما يقدم البنك شهادة أخرى بعائد 16% (بدلًا من 19%) بحد أدنى 500 ألف جنيه. أما الشهادات المتاحة للشراء بداية من 100 ألف جنيه، فقد تم تخفيض العائد عليها إلى 15% شهريًا، بدلًا من 18%.

أسعار الفائدة

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.