إجراء تحليل مخدرات للسائقين المتسببين في حادث المنيا

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا التحفظ على السائقين وإجراء تحاليل تعاطي مخدرات لهم، والتحفظ على المركبات، وتشكيل لجنة فنية لفحص السيارات وتحديد أسباب الحادث الذي وقع بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال المحافظة، والذي أسفر عن 9 وفيات.

كما كلف فريق من النيابة العامة بمركز سمالوط، بالتحقيق في الحادث، لمعرفة الأسباب والملابسات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا مع سيارتين ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة 9 أشخاص وتم نقل المتوفيين الي مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى جراحة اليوم الواحد، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.