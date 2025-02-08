إسلام عفيفي: القيادة الحكيمة قادرة على تحويل الأزمات إلى إنجازات

أكد الكاتب الصحفى إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم أصبح منصة للحوار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، من بينها الاستثمار في الطاقة والصناعة، وتحويل التحديات في قطاع العقارات إلى فرص، وإعادة صياغة استراتيجية التصنيع والتصدير، وتنمية سيناء والمناطق الصناعية، والاستثمار الرياضي.

جاء ذلك خلال كلمة الكاتب الصحفى إسلام عفيفي في المؤتمر الاقتصادي الحادي عشر لأخبار اليوم الذي تنظمه المؤسسة تحت عنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع" وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات والشخصيات العامة.

كما وجه “عفيفي” تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القيادة الحكيمة قادرة على تحويل الأزمات إلى إنجازات والتحديات إلى فرص والظروف الصعبة إلى قصص نجاح تكتب في تاريخ هذا الوطن العظيم.

وأشاد بما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أنه ليس مجرد مشروعات قومية أو تطويرًا للبنية التحتية، بل هو إعادة صياغة لمستقبل دولة وبناء أساس قوي لوطن قادر على المنافسة عالميًا.

ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يقود فريقًا حكوميًا يعمل بلا كلل لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، كما أثنى على جهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل في قطاعات النقل والصناعة.

وأكد أن شعار المؤتمر هذا العام "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع" يحمل في طياته روح العصر ومتطلبات المرحلة، لافتاً إلى أن الصناعة هي العمود الفقري لأي أمة تسعى للنهوض، والاستثمار هو محرك النمو وقاطرة التقدم.

وفي ختام كلمته، توجه إسلام عفيفي، بالشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر، وعلى رأسهم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، كما وجه الشكر لزملائه الراحل الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، والكاتب الصحفى وليد عبد العزيز مؤسس المؤتمر، وجميع الزملاء القائمين على ترتيب المؤتمر.