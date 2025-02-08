وزير المالية: اقتصادنا في تحسن.. واهتمام كبير بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الصناعة والاستثمار رافدين أساسيين للاقتصاد المصري.

وقال كجوك إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لدعمهما وتنميتهما بشكل يضمن تحقيق طفرات هائلة بهذين القطاعين.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر، أن الوضع الاقتصادي العام للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترات الماضية ومازال في تحسن.

وأكد كجوك ان مؤتمر "أخبار اليوم" ، واحدا من أهم المؤتمرات التي تحقق التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص ويقدم توصيات ومقترحات جيدة وقابلة للتنفيذ، وقال وزير المالية: إنه سيطلع بعمق واهتمام على ورقة التوصيات التي قدمها المؤتمر في نسخته الحادية عشر.

وأكد كجوك أن هناك اهتمام حكوميا كبيرا بالقطاعات الإنتاجية وبمشروعات الطاقة، مؤكداً إن هناك توجها لدعم الشركات والأفراد للتحول للطاقة النظيفة، أضاف أن هناك تنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لوضع منظومة جديدة ومتكاملة لمساندة القطاعات التصديرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر توازنا وتسعى من خلالها الحكومة لدعم المواطن بشكل أكبر، موضحا أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم مزيد من الدعم لقطاع السياحة، ولفت إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها مؤخراً وبدء تطبيقها وتتضمن 20 إجراء للتيسير على الممولين ومجتمع الأعمال، وقال وزير المالية إنه يجري حالياً إعداد حزمة أخرى من التيسيرات الجمركية تخدم حركة التجارة، مؤكداً أنه قبل نهاية العام سيكون هناك حزمة تيسيرات في قطاع الضرائب العقارية يستفيد منها الجميع.