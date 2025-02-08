أكد كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن غياب دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم السبت، لأنه عطلة أسبوعية لدى السلطات الإسرائيلية، وبذلك يستمر مسلسل التعنت الإسرائيلي في دخول المساعدات وتعطيل هذه العملية، ومن ثم تتفاقم الأوضاع الإنسانية الخاصة بسكان قطاع غزة، نظرًا لأنهم يعتمدون على هذه المساعدات بشكل أساسي في تلبية احتياجاتهم سواء من مواد غذائية أو مستلزمات طبية.

وأضاف «رجب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مناشدات من جانب المنظمات الدولية بضرورة الإسراع وإدخال مزيد من شاحنات المساعدات، ولكن على ما يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس هذا النهج وتستخدم الملف الإنساني في زيادة معاناة الفلسطينيين.

وتابع: «معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر مع وصول الدفعة السابعة من المصابين واصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لمستشفيات سيناء».