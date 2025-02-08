نقل بعض الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى المستشفى لتلقي العلاج

نُقل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين وصلوا رام الله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل السجون، خاصة قبيل الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، حاول الاحتلال منع وصول الفلسطينيين إلى رام الله لاستقبال الأسرى المحررين.

وكانت سُلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعدت قوائم المفرج عنهم من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 183 سجينًا، من بينهم 18 محكومًا بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكامًا لمدد طويلة، إضافة إلى 111 معتقلًا من قطاع غزة تم اعتقالهم خلال العدوان الحالي وفقًا لوكالة "رويترز".

تأتي عملية التبادل المرتقبة ضمن سلسلة عمليات سابقة نجحت في إعادة 13 محتجزًا إسرائيليًا وخمسة عمال تايلانديين من جانب حماس، مقابل إطلاق سراح 583 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وعند إتمام تسليم هذه الدفعة، وهي الخامسة، تكون "حماس" سلمت 16 محتجزًا إسرائيليًا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.