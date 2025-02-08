اليوم.. انطلاق ٣ مواجهات بدوري الكرة النسائية "الهبوط "

تنطلق اليوم السبت، أولى مباريات منافسات المرحلة الثانية "الهبوط " في دوري الكرة النسائية.

تتضمن المباريات اليوم ،3 مواجهات قوية ، بين بالم هيلز والطيران على ملعب بالم هيلز وإنبى مع الجونة على ملعب ملعب انبي الكيلو17 ، واخيراً اتحاد بسيون مع الاتحاد السكندرى على ملعب نادي اتحاد بسيون ، على ان تقام كافة المباريات في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا.

ويتنافس الـ7 أندية على تحديد المراكز من الـ11 إلى المركز الأخير الذى سيهبط للدرجة الثانية بعد انسحاب ناديى دلفى ومركز شباب الأميرية.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

يقام الدوري هذا الموسم في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.