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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. كريم جابر يطرح أغنية جديدة تجمعه بـ راكيل

شو كيوت
شو كيوت
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طرح المطرب كريم جابر ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان راكيل تحت عنوان "شو كيوت" وهو من كلمات إيهاب روزا وألحان رامي قنقر، وتوزيع ومكس وماسترنغ لوتشي، وتم تسجيل العمل في استديو R24، وتم تصور الفيديو كليب بالولايات المتحدة الامريكية تحت إدارة المخرج جو مندوزا.

وعبر الفنان كريم جابر والفنانة راكيل عن سعادتهما بهذا اللقاء الذي جمعهما معا في أغنية "شو كيوت" أملين في أن يلقى العمل استحسان وإعجاب الجمهور العربي.

وتقول كلماتها: 
‎ فيي اهديكي قلبي وتهديني كل نظراتك ‎لو
‎حتى ما تشوفي غيري وابقى وحدي بحياتك
‎مهضومة shu cute  قلبي دايب لا تلوميه حلوي 
عسل  انتي ونعومي بدوخ بأرضي قدامك 
‎يا ويلي انتي شو كيوت  رصاصة وعالقلب بتفوت 
‎ بهواكي بحبك وبموت عندي شو عالي شانك  
‎يا ويلي ويلي  شو كيوت.

كريم جابر راكيل شو كيوت جو مندوزا