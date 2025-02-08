بالفيديو.. كريم جابر يطرح أغنية جديدة تجمعه بـ راكيل

طرح المطرب كريم جابر ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان راكيل تحت عنوان "شو كيوت" وهو من كلمات إيهاب روزا وألحان رامي قنقر، وتوزيع ومكس وماسترنغ لوتشي، وتم تسجيل العمل في استديو R24، وتم تصور الفيديو كليب بالولايات المتحدة الامريكية تحت إدارة المخرج جو مندوزا.

وعبر الفنان كريم جابر والفنانة راكيل عن سعادتهما بهذا اللقاء الذي جمعهما معا في أغنية "شو كيوت" أملين في أن يلقى العمل استحسان وإعجاب الجمهور العربي.

وتقول كلماتها:

‎ فيي اهديكي قلبي وتهديني كل نظراتك ‎لو

‎حتى ما تشوفي غيري وابقى وحدي بحياتك

‎مهضومة shu cute قلبي دايب لا تلوميه حلوي

عسل انتي ونعومي بدوخ بأرضي قدامك

‎يا ويلي انتي شو كيوت رصاصة وعالقلب بتفوت

‎ بهواكي بحبك وبموت عندي شو عالي شانك

‎يا ويلي ويلي شو كيوت.