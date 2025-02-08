حماس: العقوبات الأمريكية على "الجنائية الدولية" تؤكد توجهات إدارة ترامب بمكافأة نتنياهو

ذكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن العقوبات الأمريكية على "المحكمة الجنائية الدولية" تؤكد توجهات إدارة ترامب بمكافأة بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وتقويض أي فرصة لإنصاف الضحايا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت (حماس)، على دول العالم وخاصة الموقعة على ميثاق روما الوقوف بجدية لحماية القانون الدولي بخطوات عملية جادة حفاظا على الأمن والاستقرار الدولي.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تمارس أنشطة غير قانونية وغير مبررة تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وأكد ترامب أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بمحاولتها مقاضاة أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، مشيرًا إلى أنها أصدرت أوامر اعتقال لا أساس لها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وهو ما وصفه بأنه "سابقة خطيرة".

وأضاف في بيانه أن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تمثل تهديدًا للسيادة الأمريكية، وتقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لا توجد للمحكمة ولاية قضائية على بلاده أو على إسرائيل.

وشدد ترامب على معارضة بلاده لأي إجراءات تتخذها المحكمة ضد إسرائيل، داعيًا الحلفاء إلى اتخاذ موقف مماثل، ومؤكدًا رفض أي إجراءات تستهدف الدول غير الأعضاء في المحكمة.

كما أوضح أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة ضد تجاوزات المحكمة، قد تشمل تجميد أصول مسؤوليها ومنع دخولهم إلى الأراضي الأمريكية، مؤكدًا أن السماح لهم بالدخول من شأنه أن يضر بمصالح بلاده.