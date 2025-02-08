ترقية 30 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرساً بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الخامسة للعام الجامعي2024/ 2025 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من احمد طه عبد السلام براغيت، نفين يوسف عزمي يوسف بكلية الهندسة، فاطمة عباس محمد سالم، صباح محمد السيد شرشور بكلية التمريض، هناء ابراهيم محمد السيد عقدة، دعاء سمير رياض هلال بكلية الطب، محمد السيد ابو زيد الحفناوي بكلية العلوم، خالد ابراهيم ابراهيم سيد أحمد ، إبراهيم مسعد حسن الاطروش بكلية التجارة ، جيهان شحاته البسطويسى حسن بكلية طب الاسنان ، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة نبيل عبد النبي الاحول، فاطمه فاروق جمعة الشرقاوي بكلية التربية، ايهاب عبد القوى تاج الدين، علاء رافت عبد المقصود العلوصى بكلية العلوم، مريم على كامل على ابو سيف بكلية الصيدلة ، نادر نبيل محمد الليثى زعفراني بكلية الهندسة، سارة ممدوح حامد شعيب، سارة محمد ربيع عبد القادر محمد ابراهيم، محمود عبد الناصر ابو العزم عيسى، احمد حازم سعد عامر، بسمه محمد عبد المنعم محمد خليل المنصوري، مرام محمد محى الدين محمد الكيلاني، شيماء مصطفى إبراهيم احمد كاشف، محمود حامد محمد على نصار بكلية الطب، هبة فوزى السيد السيد المصري بكلية الآداب، وفاء يحى ابراهيم الغنيمي، حنان فؤاد إبراهيم عبد المقصود، مروة طه ابراهيم عبد الله، احمد محمد محمد بدر بكلية طب الأسنان، نهال عادل أحمد حسام الدين بكلية التربية الرياضية .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من رفيق سعد عبد القادر بكلية التربية، أميرة عبد الجليل محمد الفرنوانى، أية السيد مصطفى أحمد خليفه، أية رضا السيد محمد البدوي بكليه العلوم، اعتماد وجيه محمد نحاس، محمد سعيد سيد احمد أبو زيد بكلية الهندسة، أحمد سامى محمود الكتامى، مصطفى محمد العوضي الشيخ، عماد حمدي هلال يونس، عمرو عاطف سيد احمد محمود عطيه، مريم نبيل نجيب حنا سعد الله، نداء السيد محمد الدن، عمرو محمد ناصر عبد المغنى الشيخ، فاطمة السيد السيد القاضي، شيماء محمود دسوقي الشرابي، هند محمود منيب حسن الشاذلي، رغدة محمد فؤاد اسماعيل خليل فايد، محمود شفيق عبد الحميد شرف القهوجي، مي احمد عاصم رياض محمد ابو زيد، الشيماء انس إبراهيم فرحات، أية جابر غمري رضوان، رفيدا عصام عبد العزيز الحلبى، هدى خالد ابراهيم الفخراني، احمد محمد مغاورى جاد الله الننى، احمد مصباح عبد الجواد السيد رمضان، مروة غريب عبد العزيز محمد خاطر، ابراهيم طلال محمد الشامي، محمد مدحت عبد الوهاب الخشاب، طلعت محمد ابو رية زغلول، طارق عبد الرحمن محمد زغلول محمد درويش، اسلام ابراهيم الورداني سالم عبد الله ابو سالم، احمد صابر عبد الرحمن اسماعيل، احمد عبد العظيم اسماعيل المغنى، منار محمد حمدي الجبالي، احمد فوزى نور هيكل، محسن شحاته السيد الشرقاوي، رنين حمدي محمد حمدي ابراهيم الشافعي بكلية الطب، نهى فاروق محمد عطية بكلية التربية الرياضية .

بالإضافة إلى الموافقة على منح 43 درجة دكتوراه 58 درجة ماجستير، و55 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.