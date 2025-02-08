مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1- مديرية العمل بالقاهرة



تسوية ودية ناجحة وحصول عاملين على مستحقاتهم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتبي علاقات العمل بشرق مدينة نصر ،وبمصر الجديدة مع شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العاملين، محمود علي السيد ومحمد حسين محمد شكوى بخصوص الفصل التعسفي، حيث أسفرت المفاوضات عن حصول العمال على مستحقاتهم المالية والورقية كاملة. وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية. أجريت المفاوضات بنجاح بحضور أحمد محمد مفتش المكتب والمستشار القانوني للشركة إيهاب أحمد مختار.

2- مديرية العمل بالإسكندرية

نجاح مفاوضة وتسوية ودية لاسترداد حقوق عاملة بالإسكندرية

نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في إجراء مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم إحدى العاملات بشكوى لمكتب علاقات عمل شرق التابع للمديرية، بعدم صرف مستحقاتها المالية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولي شركة الشعلة للتجميل، وقد أسفرت المفاوضات عن تسوية موضوع النزاع وحصلت الشاكية هاجر عبدالمنعم محمود محمد، على مبلغ 10000جنيه قيمة مستحقاتها المالية، كما تم استرداد جميع مستحقاتها فى حضور الممثل القانوني للشركة وممثلي المكتب. وأشار المهندس محمد كمال وكيل المديرية، إلى أهمية ودور مكاتب علاقات العمل في التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن. جرت عمليات التفاوض بحضور رقية رمضان مدير مكتب علاقات شرق، نعمة أحمد رجب باحث بمكتب علاقات شرق والممثل القانوني عن الشركة.

3- مديرية العمل بأسيوط

ندوة تثقيفية لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبداري

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبداري، بمشاركة عدد من العاملين بالشركة.. وأوضح سيد مصطفى مدير المديرية أن الندوة تناولت موضوعات أهداف السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومبادئها، إلى جانب خطط الطوارئ والمخاطر البيئية في بيئة العمل، وذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم وكذلك المترددون على تلك المنشآت من أي مخاطر محتملة. حاضر في الندوة الكيميائي علي محمد محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالفتح.

4- مديرية عمل بني سويف

تسوية ودية ناجحة تسفر عن حصول العاملين على مستحقاتهم بإحدى الشركات الصناعية

نجحت مديرية العمل ببني سويف في عقد تسوية ودية ناجحة استفاد منها 50 عاملا بشركة المتحدة للمشروعات الصناعية (بيكربونات الكالسيوم)، حيث نجحت المفوضات الودية بين العمال وممثلي الإدارة بحصول العمال على الزيادة السنوية والإجازات المستحقة، وأشار أحمد معوض مدير المديرية إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم توجيه مدير مكتب تفتيش عمل وعلاقات عمل شرق النيل ومفتش التفتيش العمالي بسرعة الانتقال لمقر المصنع والتواصل مع إدارة المصنع وحثهم على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة والمقررة طبقا لنص قانون العمل 12 لسنة 2003، وتم التوصل مع إدارة المصنع إلى اتفاق تم بموجبه عودة العمال إلى عملهم واستمرار عجلة الإنتاج.



5- مديرية العمل بالمنيا

ندوة توعوية لعمال الهيئة القبطية الإنجيلية حول "عمل الأطفال"..

عقد مكتب عمل المنيا ندوة توعوية حول "عمل الأطفال" في ظل قانون العمل وقانون الطفل والقرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢١م، وذلك لعدد ١٧ من العاملين والعاملات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا. وأوضحت د.ماجدة صلاح مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف ندوات التوعية للعاملين وممثلي أصحاب الاعمال بالشركات . حاضر بالندوة كلا من عبد العال سيد مدير المنطقة الوسطى ومحمد عفيفي مفتش مكتب عمل المنيا.

6- مديرية عمل شمال سيناء

ندوة تثقيفية للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية لعدد 20 من المهندسين والفنيين والإداريين العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بشمال سيناء، وأوضح محمد زكي عبد المجيد مدير عام المديرية أن الندوة تأتي ضمن جهود المديرية لتنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بتوعية العاملين في كافة المنشآت الحكومية والخاصة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، حيث تناولت الندوة تشريعات السلامة والصحة المهنية والمخاطر التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل. قام بإلقاء المحاضرة الكيميائي عبد المنعم محمود أحمد دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بشمال سيناء.

7- مديرية عمل الإسكندرية

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء بالإسكندرية



نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية لعدد ٤٥ من العاملين بشركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية فرع محرم بك. وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات، وذلك لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف وكيل المديرية أن الندوة ناقشت عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، مؤكداً على استمرار جهود التوعية والتثقيف فى كافة قطاعات العمل داخل المحافظة لحماية العنصر البشري والمنشآت من المخاطر التي تهدد العمل وكيفية الوقاية منها من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية. حاضر في الندوة الدكتورة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ،والدكتورة هند إخصائي السلامة بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

8- مديرية العمل ببورسعيد..

تسليم 8 عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة .

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عن تسليم 8 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في شركة قناة السويس للحاويات وشركة سكاي تكس بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، وهما من المنشآت التابعة للقطاع الخاص. وأوضح عبدالونيس عبد الله مدير المديرية أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 للأجور ، كما ستقوم المديرية بمتابعتهم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ،وذلك ضمن توجيهات "الوزير" بمتابعة تكليفاته للمديريات باستمرار حصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة. حضر تسليم العقود لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، أحمد أبو المعاطي مدير علاقات العمل، ووسام هلال مدير إدارة بحوث العمالة، رشا عكاشة، ومروة على من إدارة تفتيش بورسعيد.

9- مديرية العمل بالقليوبية..

تخرج دفعة جديدة لسوق العمل مدربة على مهنة التفصيل والحياكة

شهدت مديرية العمل بالقليوبية تخرج دفعة جديدة مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى لسوق العمل داخل نطاق المحافظة، على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة. وأكد فوزي صابر وكيل المديرية أن البرنامج التدريبي جاء وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل بموجب 150 ساعة تدريبية لعدد 13 متدربة . ومن جانبهم أعربت المتدربات عن مدى استفادتهن من البرنامج التدريبي متقدمات بأسمى آيات الشكر للسيد وزير العمل محمد جبران ، لما تقدمه الوزارة من عناية واهتمام ورعاية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.



10- مديرية العمل بالإسماعيلية

جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة القنطرة بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لمصنع سيناء لمستحضرات التجميل ومصنع الطاحونة بلس لصناعة البلاستيك بمدينة القنطرة غرب، وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل، أن تلك الزيارة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بالتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهني لائقة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها، وخلال الجولة تم استعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ والتحدث مع العاملين داخل صالات الإنتاج ومتابعة أوضاعهم وسير العملية الإنتاجية، وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاج، إلى جانب تفقد منتجات المصنعين جاء ذلك بحضور محمد أنور مدير مكتب العمل بالقنطرة غرب، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل.

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