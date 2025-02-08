ضبط 208 مخالفات لسيارات السرفيس والنقل الجماعي خلال أسبوع بالجيزة.. صور

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي في تنظيم حملات التفتيش والمتابعة الدورية لخطوط السير والمواقف، والذي جاء به نشاط إدارة السرفيس والنقل الجماعي بمختلف القطاعات خلال 6 أيام والتي تضمنت تنفيذ 24 حملة شملت ميادين (الجيزة، النهضة، لبنان، الكيت كات، الرماية، المحكمة، والمنيب) وشوارع وطرق ومناطق (البحر الأعظم، السودان، الجامعة، التحرير، ناهيا، عرابي، الوراق، العامل الأول، البوهي، المريوطية، فيصل، اللبيني، المنصورية، كرداسة، ناهيا البلد، كوبري الخشب، ومقار)، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء حازم ياسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم ضبط 208 مخالفات لسيارات السرفيس تضمنت تقطيع ومخالفة خطوط السير ووقوف خارج المواقف الرسمية وعدم التزام بالتعريفة المحددة والمعلن عنها بالمواقف وعدم إلصاق خط السير والتعريفة على الوجهات الأمامية للسيارات، بالإضافة إلى حجز والتحفظ على 17 سيارة لتقطيع مسافة خط السير والوقوف العشوائي والحصول على تعريفة أزيد من المقررة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي ضوء حرصه على منظومة المواقف الحضارية بنطاق المحافظة، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود إدارة السرفيس والنقل الجماعي لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمكونات المواقف الحضارية المستحدثة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

ونوه المحافظ إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ تلك الأعمال وفق المعايير والمواصفات المتبعة في هذا الشأن للحفاظ على المستوى الحضاري اللائق الذي وصلت إليه منظومة المواقف الحضارية بنطاق المحافظة، مشددًا على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بضرورة المتابعة الدورية للمواقف وتحسين مستوى النظافة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة، شكل جهاز السرفيس والنقل الجماعي مجموعات عمل لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتي نجحت في تنفيذ أعمال رفع وتحسين مستوى النظافة للمواقف بنطاق قطاع وسط.