«زراعة المنوفية»: توزيع 32 ألف طن أسمدة على المزارعين بدءًا من الموسم الشتوي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من توزيع 32 ألف طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي فى الأول من أكتوبر2024 وحتى 4 فبراير 2025، مؤكداً على توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجار توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22كم من المساقى الخصوصية ( تعاونى ، تحسين ، ذاتى) بنواحي بخاتى بشبين الكوم ، سلامون قبلى وسرسموس بالشهداء ، ميت الكرام وبندر تلا وطبلوها بتلا ، وكفر أشليم بقويسنا ، وكفر فيشا الكبرى ودبركى بمنوف ، والتى تخدم مساحة 2000 فدان وجار المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 13 ترخيص تشغيل لـ مزارع ماشية ومحلات أعلاف ، وإجراء 12 معاينة ميدانية لـ ( مزارع دواجن وماشية ، مراكز تجميع ألبان ، مصانع ) تمهيدا للسير في إجراءات التراخيص، والمرور على 23 محل أعلاف ، وفيما يخص بتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها للنهوض بكافة المحاصيل لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، فقد تم المرور على مساحة 1948فدان من الخضر والفاكهة وعلاج 139 فدان موالح ، وعلاج 291 فدان خضر خلال أسبوع.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار هذه الجهود لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .