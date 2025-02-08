انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية بالفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ انتظام الدراسة ‏بكليات وبرامج جامعة أسيوط الأهلية، في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بما شهدته جامعة أسيوط الأهلية من انتظام سير العملية التعليمية، واستعدادات الجامعة، وتوفير سُبل الدعم والرعاية للطلاب للتحصيل العلمي، وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية واستكمال العام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ على نفس المستوى المتميز الذى شهده الفصل الدراسي الأول.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على جودة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة بالجامعة الأهلية؛ تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ في إنشاء جامعات أهلية ذكية وفق معايير جامعات الجيل الرابع على مستوى عالمي.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة الأهلية انتهت منذ الأسبوع الماضي، من وضع الجداول الدراسية؛ للمحاضرات النظرية، والعملية وإعلانها للطلاب، كما تم توجيه السادة عمداء الكليات المختصة بالدراسة بجامعة أسيوط الأهلية، ومشرفي البرامج؛ بضرورة التواجد مع بداية الدراسة، والإشراف على سير العملية التعليمية، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للطلاب، والإجابة على كافة استفساراتهم وحل أي مشكلات أو عوائق قد تواجههم، وتؤثر سلباً على دراستهم وتفوقهم،

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط الأهلية؛ تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب أصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية: أن العام الجامعي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ هو العام الدراسي الثالث للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية، والتي تضم (٧) كليات؛ نظرية، وعملية، وتعتمد البرامج الدراسية بمختلف الكليات على نظام الساعات المعتمدة، لافتًا؛ أن برامج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تشمل (٤) برامج هى: الهندسة الطبية الحيوية، وهندسة التصميم الداخلي والمعماري، والهندسة المدنية (هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات.

وتضم برامج كلية الصيدلة والبحوث الدوائية؛ برنامج " Pharm D_ Clinical Pharmacy"، كما تقدم كلية الطب البشري برنامج؛ الطب المبني على الجدارات، وتقدم كلية طب الأسنان برنامج؛ طب وجراحة الفم والأسنان، وتضم كلية الألسن واللغات التطبيقية برنامجين هما: اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برنامجين هما: الدراسة باللغة الإنجليزية، ونظم معلومات الأعمال (BIS)، وتشمل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (٤) برامج هي: برنامج علوم الحاسب، برنامج نظم المعلومات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة البرمجيات.

