تجهيز ثالث مركز تخاطب بمركز شباب سالم الهرش بشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء تجهيز ثالث مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك بمركز شباب سالم الهرش برمانه، وفقا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد "حسن عبد الوهاب" إن كافة التجهيزات على نفقة الجهة المانحة (مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية)، مشيرا إلى أنه يعتبر المركز الثالث من نوعه بالمحافظة، حيث يتم افتتاح مركز تخاطب بمركز شباب مدينة العريش، ونادي قادرون باختلاف، وتقديم الخدمة بالمجان بشكل كامل، ويخدم مراكز التكامل الحسى وتنمية المهارات والتخاطب ذوى القدرات والهمم والأهالي مجانا.

وأضاف: أن المراكز تستقبل الحالات بالمجان، وهم مجهزين بأحدث الأدوات والأجهزة الالكترونية المساعدة لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك وتنمية المهارات وصعوبات التعلم والتكامل الحسى بالإضافة إلى التقييم النفسى وتنمية التخاطب وأطفال التوحد وتأخر الكلام وكبار السن الذين تم حدوث تأخر في النطق لهم من حوادث أو تقدم في السن أو الجلطات الدماغية، كما يتم فيها التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية وكذلك معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصى بعد أن كانت عامين أو يزيد، وتعتبر هذه أول مرة داخل المركز الحسى الحركى لأنها تعمل على الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل علمى أكبر، وبأحدث أجهزة حديثة في الشرق الأوسط.

في نفس السياق يتمّ الاستعداد والتجهيز لمركز تخاطب بمدينة الشيخ زويد.