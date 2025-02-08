معسكر مغلق للاعبات منتخب كرة الصالات للسيدات حتى يوم 12 فبراير

يقام معسكر مغلق لمنتخب مصر للكرة النسائية داخل الصالات، اليوم السبت، تحت قيادة نادر رشاد المدير الفني، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض بطولة أمم إفريقيا، المؤهلة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 12 فبراير الجاري.

يأتي ذلك في إطار تأهيل وإعداد اللاعبات قبل بداية المشوار الإفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري أنه سيتم استدعاء اللاعبات بداية من يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير وحتى يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير بمجمع صالات حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية السابقين، وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.