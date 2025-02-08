خوفًا من تجدد الإصابة.. كولر يضع برنامجًا بدنيًا لتجهيز أشرف داري

يرفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التسرع في عودة المغربي أشرف داري مدافع الفريق للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا بدنيًا مكثفًا لتجهيز اللاعب بشكل سليم قبل المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل الجهاز الفني، أن مارسيل كولر قرر عدم مشاركة أشرف داري في مباراة غزل المحلة المقبلة بعد عودته للتدريبات الجماعية على أن يتم تجهيزه لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

عودة أشرف داري من الإصابة

وبدأ أشرف داري المشاركة في التدريبات الجماعية أمس، الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، واجتاز داري برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني قبل أن يخضع لفحص طبي للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.

وكان اللاعب المغربي تعرض للإصابة في العضلة الخفية خلال مباراة الفريق أمام سموحة في الدوري يوم 8 يناير الماضي وغاب عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.