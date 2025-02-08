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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة وموعد تنفيذها| فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات
زيادة المرتبات والمعاشات
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يترقب المصريين بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المالية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الحزمة زيادات في الرواتب والمعاشات، إلى جانب تعزيز الدعم التمويني من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة السلع المدعومة، كما سيتم توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وفي إطار التوسع في برامج الدعم النقدي، سيتم زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية جديدة لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل، وتشمل الفئات المستفيدة من هذه الإجراءات أصحاب المعاشات، والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وبعض النقابات المهنية والإدارية، فضلًا عن العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.

ومن المقرر بدء تنفيذ هذه الإجراءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لضمان استفادة المواطنين منها قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

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