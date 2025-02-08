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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مكتب نتنياهو يرحب بإطلاق سراح الثلاثة محتجزين الإسرائيليين

المحتجزين الإسرائيليين
المحتجزين الإسرائيليين
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أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ترحيبه بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة.
وقال مكتب الحكومة الإسرائيلية - في بيان - وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم السبت - "إن حكومة إسرائيل ترحب بعودة المحتجزين الثلاثة، لكن المشهد القاسي لظهورهم في غزة لن يمر دون رد". 
وأضاف البيان، أن "الحكومة الإسرائيلية ستدعمهم وأسرهم، وإسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين والمفقودين".
وكانت حركة حماس قد سلمت صباح اليوم في دير البلح بوسط غزة ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتضمن عدة مراحل قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في القطاع.

نتنياهو المحتجزين الإسرائيليين غزة