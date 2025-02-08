باحثة: حماس أرادت من خلال مشاهد تسليم المحتجزين تأكيد سيطرتها على غزة

قالت الدكتورة أماني القرم، الكاتبة والباحثة في السياسة الدولية، إن الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين التي يتسلمها الصليب الأحمر الدولي تأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا المشهد يحمل دلالات كبيرة، خاصة بعد القمة الأخيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن حركة حماس أرادت من خلال هذا المشهد أن تؤكد سيطرتها على قطاع غزة، موجهة رسالة تحدٍ للمواقف التي تم التعبير عنها بشأن التطهير العرقي وطرد سكان القطاع.



وأوضحت، أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستكون أكثر صعوبة من المرحلة الأولى، بسبب الاستحقاقات السياسية التي تتطلبها، مثل الانسحاب الإسرائيلي وإخراج الجنود الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وترامب حول "إعادة توطين الفلسطينيين" ليست جديدة، إذ إن هذا الطرح كان موجودًا في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي منذ فترة طويلة.

وفيما يتعلق بموقف ترامب، أكدت أن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين ليست مفاجئة، لكنها شددت على أن العالم، وخاصة الدول العربية، قد أبدت رفضًا قاطعًا لهذه المقترحات، مشيرة إلى أن هناك تحركًا عربيًا موحدًا ضد هذه السياسات، وخاصة الموقف المصري والأردني والسعودي، الذي كان حازمًا وواضحًا في رفض التطهير العرقي.