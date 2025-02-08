كاتبة صحفية: طريقة المقاومة في تسليم المحتجزين تبعث رسالة للاحتلال

قالت الكاتبة الصحفية لينا شاهين، من دير البلح، إن عملية التسليم اليوم تمت في مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة، مشيرةً إلى أن المقاومة الفلسطينية قامت بإعطاء ثلاثة محتجزين من كبار السن الذين كانوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر.

وأضافت شاهين، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا مشهد جديد نشاهده وربما اعتدنا على هذه المشاهد، لكن نشاهد اليوم مشهد جديد من منطقة جديدة ومن مكان جديد ربما هذه رسالة جديدة من المقاومة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي بأنه سيتم فعليًا تحرير الرهائن من كل المناطق في قطاع غزة سواء من الشمال أو من الجنوب أو حتى من الوسط.



وأوضحت، أنه خلال المرات السابقة شاهدنا عملية لتسليم للمحتجزين الإسرائيليين من شمال القطاع ومرأة أخرى من جنوب القطاع، اليوم نشهد مشهد جديد وهو عملية تسليمه من وسط القطاع تحديدا من مدينة دير بلح المدينة المكتظة بالسكان حيث حرصت المقاومة الفلسطينية على تسليم الأسرى من منطقة وسط العديد من المباني التي لا تزال قائمة والعديد من الأهالي الموجودين في هذه المنطقة شاركوا المقاومة الفلسطينية في عملية التسليم.



