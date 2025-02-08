الأرصاد: البلاد تشهد أجواء شتوية مميزة وفرص لسقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليًا أجواء شتوية مميزة في معظم المحافظات، حيث استقرت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، خلال تصريحاتها عبر القناة ”الأولى المصرية"، أننا نتأثر بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا عبر البحر المتوسط، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة، وحجب جزءًا من أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن الأجواء أكثر برودة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 10 درجات مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأجواء ستستمر حتى نهاية الأسبوع، إضافة إلى نشاط الرياح يومي الأربعاء والخميس، مما سيزيد من الإحساس بالبرودة، بجانب فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وبعض المحافظات الداخلية.

وشددت على ضرورة عدم التسرع في تخفيف الملابس، مشيرة إلى أننا ما زلنا في ذروة فصل الشتاء، لذا يُنصح بعدم تخفيف الملابس حتى انتهاء الموسم، موضحة أن الشبورة المائية ستكون خفيفة ولن تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية.