جيش الاحتلال: وصول المحتجزين الثلاثة المفرج عنهم إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، وصول المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم إلى إسرائيل؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، وصل المحتجزون الثلاثة إلى قوات الاحتلال وجار نقلهم إلى إسرائيل، وذلك بحسب جيش الاحتلال.

وأطلقت حركة حماس، قبل قليل، 3 محتجزين إسرائيليين وهم: “إلياهو داتسون، أور ليشها ليفي، أوهاد بن عامي".

قال مسؤول مشارك في عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة، لـ"رويترز"، إن فريقًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع وصل إلى موقع تسلم المحتجزين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت.

وهذه هي الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طواقم الصليب الأحمر اتجهت إلى نقطة التسليم في دير البلح وسط القطاع، تمهيدًا لاستلام المحتجزين الإسرائيليين، في حين تستعد مصلحة السجون للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب.