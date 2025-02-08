الجيش الروسي يعلن تقدم قواته على عدد من محاور القتال والقضاء على 135 عسكريًا أوكرانيًا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، التي فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومدفعا فرنسي الصنع من طراز "قيصر" في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق" وحدها، في يوم واحد.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت - إن وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين تموضعها، حيث قضت على القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازليف ونوفوبول في دونيتسك، وجوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.

وأضافت أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 135 عسكريًا وسيارة، وأربعة مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي عيار 155 ملم من طراز "قيصر" فرنسي الصنع.

وفي سياق آخر، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للحكومة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية الروسية، لوضع تدابير لمنع المكالمات الإجرامية الاحتيالية من أوكرانيا، وغيرها من الدول غير الصديقة.

ونُشرت قائمة التعليمات عقب اجتماع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر 2024، على موقع الكرملين الإلكتروني.

وجاء في البيان: "تضع حكومة روسيا، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، تدابير إضافية لمنع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، والدول الأجنبية الأخرى غير الصديقة، لأغراض إجرامية".

بالإضافة إلى التدابير الضرورية الأخرى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطني روسيا من الهجمات الإجرامية، المرتكبة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة.

وبحسب قائمة التعليمات، فإن الموعد النهائي لتنفيذ الأمر هو 1 يوليو 2025، والمسؤولون هم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف.