حبيقة: الموارنة هم المدافعون عن الحياة في لبنان وعن ثقافته المتنوعة

أشار النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب جورج حبيقة، في عظته خلال القداس الإلهي اليوم لمناسبة عيد مار مارون في دير مار مارون عنايا، إلى أن "القديس مارون في القرنين الرابع والخامس أسس الانتفاضة المسيحية الروحية في امتداد للانتفاض النُسكية في مصر، وقد سيطر على الزمن وخرج منه حتى خلق هذه الطريقة الجديدة في النسك".

وذكّر حبيقة بأن "مار مارون هو شفيع لبنان، هذا البلد الذي نأمل اليوم أن نشهد ولادته من جديد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون"، معتبرا انه "عندما ولدنا في حضن أبرشية انطاكية ولدنا في التنوع واصبحنا أشد المدافعين عنه، كما أننا في لبنان من أشد المدافعين عن مبدأ الحياة التي تظهر التنوع والاختلاف".

وأشار حبيقة إلى المؤرخ كمال الصليبي وهو مؤسس معهد حوارات الأديان، مذكرا بأن "صليبي أعد دراسة عن الموارنة وأبدى إعجابه كيف أن الشعب الماروني دافع عن هويته بشراسة"، لافتا إلى أن "لدينا مبدأ أساسي وفلسفي وهو عليك أن تكون ذاتك لتكون مع الآخرين، والآخر المختلف هو طريقي إلى ذاتي".

وبيّن حبيقة أن "لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي فيه تناوب سلمي على السلطة"، مشددا على أن "لبنان رسالة في هذا الشرق وهو يحتضن التنوع منذ زمن بعيد"، مضيفا: "الموارنة هم المدافعون عن الحياة في هذا البل وعن ثقافته المتعددة.