رئيس المجلس القومي للمرأة تستقبل السفير الإسباني لبحث التعاون

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلا من الفارو ايرانزو السفير الإسباني في مصر، إيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، ماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف الاطلاع على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة بالتعاون المثمر والبناء مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتنفيذ مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر "، ودعم أنشطة ورفع قدرات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة والتي كان من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وما تحقق من تقدم محرز بمحاورها، كما تحدثت عن جهود الدولة في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات، لافتة إلى مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي " تحويشة" والذي يأتي في ضوء برنامج الشمول المالي للمرأة ويهدف إلى تمكينها اقتصاديًا، واستعرضت مشروعات وبرامج المجلس فى جميع مجالات تمكين وحماية المرأة .

هذا وقد أشاد السفير الفارو ايرانزو بجهود المجلس لدعم وتمكين المرأة خاصة فى المجال الاقتصادي ، كما أشار إلى أهمية توعية الرجل بكيفية دعم المرأة، وأوضح أهمية التعاون المستقبلى بين الجانبين في مجالات القضاء على العنف ضد المرأة وزيادة مشاركتها في قطاع السياحة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً.