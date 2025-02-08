مكتب نتنياهو عن مشاهد تسليم الرهائن: ظهور الإسرائيليين فظيع ولن يمر مرور الكرام

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام.

وأكد مكتب نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين، محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب القسام الرهائن الإسرائيليين الثلاثة إلياهو داتسون يوسف، اور إبراهم ليفي، اوهاد بن عامي إلى الصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة، وسط تواجد حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم.