"القومي للمرأة" يشارك في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث

شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث، الذي نظمه أحد معاهد السياحة بسيناء مع إحدى الجامعات الإسبانية، ويستهدف تسليط الضوء على التعاون بين المجتمعات الأكاديمية فى إسبانيا ومصر في مجالات السياحة والآثار وغيرها.

حيث شاركت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ونقلت لرؤساء الموتمر والحضور تحيات المستشارة أمل عمار ومتابعتها مراحل الإعداد للمؤتمر وتمنياتها بنجاحه وخروجه بالأهداف المرجوة منه.

كما عرضت المستشارة أمل عمار لمشروعات المجلس والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في مختلف المجالات، ومنها مجال السياحة، مشيرةً إلى المشروع الذي أطلقه المجلس بالتعاون وزارة السياحة المصرية وحكومة إسبانيا حول المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في مجال السياحة مثل ظروف العمل غير المواتية، والنظرة المجتمعية، والثقافة السائدة والاعتبارات الأسرية وغيرها، كما عرضت للمتطلبات القانونية واللوجستية والاجتماعية اللازمة لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتحقيق طفرة في أدائها في هذا المجال الهام، وحاجتها إلى حملات توعوية وبرامج تدريب نوعية تتيح لها المساهمة بجهدها بنسبة تفوق النسبة الحالية التي تشغلها وهي 7 بالمائة فقط من إجمالي العاملين في القطاع السياحي.

وفي ذات السياق، وعلى هامش المؤتمر التقت السفيرة وفاء بسيم، ماريا ديل كارمن باربا رئيسة مجلس المرأة الريفية في إسبانيا وعضو المجلس الأوربي، والتي أبدت حرصها على التواصل مع المجلس القومي للمرأة ، للتعرف على جهوده في ملف تمكين المرأة وبخاصة المرأة الريفية وأملها في الاتفاق على صيغة رسمية للتعاون بين المجلسين وتبادل الخبرات والزيارات.

جدير بالذكر أن المؤتمر تناول محورين أساسيين هما الاتجاهات الجديدة في السياحة والفندقة، وتمكين المرأة في مجال العمل السياحي.