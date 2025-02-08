ضبط سائقي سيارتي النقل المتسببين في حادث المنيا المروع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، القبض على سائقي سيارتي النقل المتسببين في حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الذي أدى إلى وفاة 9 أشخاص بسبب تصادم بين تريلا وسيارتي بيك أب على الطريق الدائري بسمالوط يسفر عن 9 وفيات .

وكان الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا ، قد انتقل إلى سمالوط فور تلقي مركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا عن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل تريلا وسيارتي ربع نقل (بيك أب) على الطريق الدائري بمدينة سمالوط، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص.

رافق نائب المحافظ، اللواء أشرف عبد المالك حكمدار، مديرية أمن المنيا، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، وعويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وقوات الحماية المدنية حيث تم نقل 6 جثامين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، و3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

وقدمت محافظة المنيا كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والإسراع فى إنهاء منظومة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى مناسبة للحد من حوادث الطرق وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.

وفي هذا السياق، كانت محافظة المنيا قد أصدرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن مبادرة حظر سير سيارات البيك أب داخل المدينة وعلى الطرق السريعة والصحراوية واستخدامها فى نقل العمالة غير المنتظمة حفاظا على أرواحهم إلى جانب فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص على مستوى كافة المراكز لاستخدامها فى نقل الركاب بديلا لسيارات ربع النقل (البيك أب)، نظرًا لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث إن هذه المركبات مخصصة لنقل البضائع والحيوانات فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تكرار حوادث انقلاب سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات، وتناشد المحافظة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظًا على سلامتهم.