مصرع شخص وإصابة سيدة وأطفالها الثلاثة جراء حادث بمحور 26 يوليو

لقي شخص مصرعه بينما أصيبت سيدة وأطفالها الثلاثة وسائق السيارة، في حادث انقلاب ميكروباص من أعلى محور 26 يوليو، بالقرب من منطقة المنصورية، دائرة قسم كرداسة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية حول الحادث عقب تلقيها بلاغ انقلاب سيارة، وبعد المعاينة تبين، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة “سائق” يبلغ من العمر 22 عاما “مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”، وبصحبته 10 أشخاص داخل السيارة، اصطدم بالحاجز الخرساني، وانقلبت السيارة من أعلى الحاجز، مما أدى إلى وفاة “أبانوب ، ع” يبلغ من العمر 22 سنة، وإصابة كل من ربة منزل و3 من أولادها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.