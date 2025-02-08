الأهلي يدعو رئيس "كاف" لحضور احتفالية كأس العالم للأندية

وجه مسئولو النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور الاحتفالية العالمية التي سيُقيمها النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية.

موعد وصول كأس العالم للأندية إلى مصر

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل للقاهرة.

وتأتي دعوة الأهلي لرئيس “كاف” ضمن الشخصيات البارزة التي سبق ووجه لهم النادي الدعوة لحضور الحدث العالمي فى مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".

ترتيبات الأهلي لاستقبال النسخة الاصلية من كأس العالم للأندية

تقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى للحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير الجاري على أن تكون هناك احتفالية كبرى أخى في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته.