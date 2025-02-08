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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرارات النيابة في حادث دهس دير سمعان

النيابة العامة
النيابة العامة
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تواصل نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخرين في منطقة دير سمعان، إثر اصطدام أتوبيس بهم ودهسهم، أثناء توقفهم على جانبي الطريق.

وجاء في تحقيقات النيابة والمعاينة الأولية، أن خللا في الفرامل أدى إلى اختلال السيارة، وعدم قدرة السائق في التحكم فيها، وايقافهم مما أسفر عن التصادم.

وقررت النيابة حجز السائق على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه، وكذلك التحفظ على السيارة، وفحصها من خلال خبراء فنيين للكشف عن سبب الحادث.

كما صرحت النيابة بدفن جثامين المتوفيين، والاستعلام عن الحالة الصحيه للمصابين، لسؤالهم عن الحادث، وكذلك استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستكمال تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث دهس أتوبيس لعدد من الأشخاص في منطقة دير سمعان بمنشأة ناصر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 

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