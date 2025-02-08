الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى وجود غطاء سحابى على شمال البلاد يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أوضحت الأرصاد أنه تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 18 والصغرى 12 درجة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وهناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح 40_50 كم/س وارتفاع الأمواج من 3_2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات .