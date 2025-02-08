محافظة المنيا تقدم الدعم لأسر ضحايا حادث سمالوط

انتقل الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ اليوم السبت، إلى سمالوط فور تلقى مركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا عن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل تريلا وسيارتي ربع نقل (بيك أب) على الطريق الدائري بمدينة سمالوط، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص.

رافق نائب المحافظ، اللواء أشرف عبد المالك حكمدار، مديرية أمن المنيا، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، وعويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وقوات الحماية المدنية حيث تم نقل 6 جثامين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، و3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

وتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والإسراع فى إنهاء منظومة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى مناسبة للحد من حوادث الطرق وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.

في هذا السياق، كانت قد أصدرت محافظة المنيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن مبادرة حظر سير سيارات البيك أب داخل المدينة وعلى الطرق السريعة والصحراوية واستخدامها فى نقل العمالة غير المنتظمة حفاظا على أرواحهم إلى جانب فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص على مستوى كافة المراكز لاستخدامها فى نقل الركاب بديلا لسيارات ربع النقل (البيك أب)، نظرًا لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث ان هذه المركبات مخصصة لنقل البضائع والحيوانات فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تكرار حوادث انقلاب سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات، وتناشد المحافظة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظًا على سلامتهم.