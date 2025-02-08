ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم المنيا المروع

حصلت "البوابة نيوز" على قائمة أسماء ضحايا حادث تصادم المنيا الع الذي وقع اليوم السبت بين 3 سيارات بالطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة 9 عمال.

حيث ضمت قائمة المتوفين كلا من عبد الله ضاحي محمد 32 عامًا، محمد نجاح ناجح 31 عامًا، محمد رمضان محمد 43 عامًا، محمد حمدي عبد الغني 27 عامًا، رجب علي مسعود 32 عامًا، شعبان رمضان محمد 46 عامًا، فضلا عن 3 جثث مجهولة الهوية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات إحداهما سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 9 أشخاص في الحادث الذي وقع على الطريق الدائري بسمالوط.

وتم نقل الجثث إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.