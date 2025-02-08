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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات بالمنيا.. صور

حادث تصادم المنيا
حادث تصادم المنيا
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لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث إلى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بينهم عربية نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 9 أشخاص في الحادث التصادم.
تم نقل المتوفين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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