القائمة الكاملة لجوائز اختيار النقاد السينمائية 2025

فازت أفلام "Wicked" و"Emilia Pérez" و"The Substance" بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السنوي الثلاثين. ومع ذلك، فاز فيلم "Anora" بجائزة أفضل فيلم في حفل هذا العام.

وفي الوقت نفسه، تفوق مخرج فيلم "Wicked" جون إم. تشو، الذي لم يُرشح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج، على العديد من المرشحين لجوائز الأوسكار ليفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد.

وعلى صعيد التلفزيون، هيمن مسلسل "Shōgun" على الجوائز بفوزه بأربع جوائز، وحصل على كل جوائز الدراما باستثناء جائزة أفضل ممثلة، التي ذهبت إلى نجمة مسلسل "Matlock" كاثي بيتس على حساب الفائزة بجائزة إيمي آنا سواي. وتبعه مسلسل "Hacks" بثلاث جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل مسلسل كوميدي وجائزتي أفضل ممثلة في فئة الكوميديا ​​(جين سمارت وهانا إينبيندر).

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيار النقاد 2025:

أفضل فيلم

Anora

أفضل ممثل

أدريان برودي - The Brutalist

أفضل ممثلة

ديمي مور - The Substance

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكن - A Real Pain

أفضل ممثلة مساعدة

زوي سالدانا - Emilia Pérez

أفضل مخرج

جون ام تشو - Wicked

أفضل سيناريو أصلي

The Substance

أفضل سيناريو مقتبس

Conclave

أفضل تصوير سينمائي

Nosferatu

أفضل فيلم رسوم متحركة

The Wild Robot

أفضل فيلم أجنبي

Emilia Pérez