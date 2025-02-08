القائمة الكاملة لجوائز اختيار النقاد السينمائية 2025

فازت أفلام "Wicked" و"Emilia Pérez" و"The Substance" بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السنوي الثلاثين. ومع ذلك، فاز فيلم "Anora" بجائزة أفضل فيلم في حفل هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تفوق مخرج فيلم "Wicked" جون إم. تشو، الذي لم يُرشح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج، على العديد من المرشحين لجوائز الأوسكار ليفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد.
وعلى صعيد التلفزيون، هيمن مسلسل "Shōgun" على الجوائز بفوزه بأربع جوائز، وحصل على كل جوائز الدراما باستثناء جائزة أفضل ممثلة، التي ذهبت إلى نجمة مسلسل "Matlock" كاثي بيتس على حساب الفائزة بجائزة إيمي آنا سواي. وتبعه مسلسل "Hacks" بثلاث جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل مسلسل كوميدي وجائزتي أفضل ممثلة في فئة الكوميديا (جين سمارت وهانا إينبيندر).
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيار النقاد 2025:
أفضل فيلم
Anora
أفضل ممثل
أدريان برودي - The Brutalist
أفضل ممثلة
ديمي مور - The Substance
أفضل ممثل مساعد
كيران كولكن - A Real Pain
أفضل ممثلة مساعدة
زوي سالدانا - Emilia Pérez
أفضل مخرج
جون ام تشو - Wicked
أفضل سيناريو أصلي
The Substance
أفضل سيناريو مقتبس
Conclave
أفضل تصوير سينمائي
Nosferatu
أفضل فيلم رسوم متحركة
The Wild Robot
أفضل فيلم أجنبي
Emilia Pérez