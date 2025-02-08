ناقد رياضي: الزمالك بحاجة إلى صفقات أقوى لتحقيق المنافسة الحقيقية في الدوري| فيديو

علق الناقد الرياضي إسلام فؤاد، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، لافتًا أن الزمالك ظهر بشكل جيد، لكنه بحاجة إلى صفقات أقوى لتحقيق المنافسة الحقيقية في الدوري.

وأكد إسلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الزمالك يفتقر إلى الصفقات التي تضمن له التنافس على المدى الطويل.

وتابع قائلًا، إن صفقة أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من وسط ملعب فاركو وصلاح مصدق المدافع المغربي هي أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك في الفترة الأخيرة، بجانب وجود صفقة أخيرة قد يتم الإعلان عنه اليوم وهو اللاعب أحمد الجفالي من نادي التحدي المنستيري.

وعن الانتقالات في فترة الانتقالات الشتوية، أوضح فؤاد أن هذه هي الصفقة الأخيرة للزمالك هذا الموسم، حيث يعول الفريق على التحسينات التي سيجلبها اللاعبون الجدد رغم أنه يرى أن النادي كان بحاجة إلى صفقات أقوى.

وفيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية، استعرض إسلام فؤاد الجدل الكبير حول مباراة بيراميدز ضد سموحة، حيث طالب الأخير بإقالة لجنة الحكام بعد ما اعتبره ظلمًا تحكيميًا ضدهم في مباراة فاز فيها بيراميدز.

وقال إسلام فؤاد، إن الأخطاء التحكيمية واردة في كل مباريات كرة القدم، لكن الأخطاء أصبحت أكثر من اللازم، ونحن بحاجة إلى دورات تدريبية مكثفة للحكام لتحسين أدائهم.

واختتم إسلام فؤاد، أن الأخطاء التحكيمية التي شهدها الدوري المصري في الفترة الأخيرة تزيد من حالة الجدل وتثير مشاعر الغضب بين الأندية والجماهير، مع التأكيد على ضرورة تدريب الحكام المصريين بشكل مستمر لتفادي تلك المشكلات، كما أن استقدام حكام أجانب قد يكون حلًا، رغم أنه ليس حلًا جذريًا لمشاكل التحكيم.