تلاميذ بالبحيرة يجسدون بأجسادهم اسم الشهيد عبد المنعم رياض

جسد تلاميذ مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمركز بإيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بأجسادهن اسم الشهيد عبد المنعم رياض في فناء المدرسة تزامنًا مع بدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2025، وذلك ضمن الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى إحياء ذكرى الشهداء وتخليد تضحياتهم في سبيل الوطن.

كما رفع التلاميذ برفع لافتات تحمل اسم الشهيد عبد المنعم رياض في الفصول الدراسية، تعبيرًا عن امتنانهم واحترامهم لتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل الوطن.

ومن جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مدارس المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية قد استكملت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني عن العام الدراسي 2024-2025، اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 في معظم المدارس، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتأكيدها على ضرورة تضافر الجهود لتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتحقيق أقصى استفادة من الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات و اللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية تم التاكيد خلالها على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات في المدارس والتأكد من وصول جميع الكتب الدراسية إلى المدارس وتوزيعها على الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني و الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمباني والفصول الدراسية، والتأكد من نظافة المدارس وإزالة أي رواكد خشبية أو مواد أخرى قد تعيق حركة الطلاب وتجهيز المقاعد و النوافذ والإضاءة في الفصول الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب واتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الطلاب والعاملين ومنع تواجد الباعة الجائلين أمام بوابات المدارس.

وأكد وكيل الوزارة، على انتظام الطلاب والطالبات بمختلف المراحل و النوعيات الدراسية اليوم داخل 1460 مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الإدارات التعليمية الثمانى عشر بنطاق المحافظة.

ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غدًا الأحد كليًا بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 4229 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية و نوعياتها المختلفة مقيدا بها حوالى مليون و639 ألفا و115 طالبا وطالبة، مؤكدًا إنه تم على جميع القيادات والمتابعين والموجهين بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع المدارس من اليوم الأول، والتأكد من حضور الطلاب وانتظام الدراسة ومنع الغياب في بداية الفصل الدراسي الثاني، وعدم قبول أي أعذار غير ضرورية وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتفعيل توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وعدم السماح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية.