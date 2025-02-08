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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الدولة للشئون الخارجية في أوغندا

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
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أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم ٧ فبراير اتصالًا هاتفيًا مع السيد "هنري أورييم أوكيلو" وزير الدولة للشئون الخارجية في أوغندا، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا في مختلف المجالات، لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي والأمني. كما شدد على أهمية الترتيب لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية والفنية خلال الشهر الجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية مع قرب انعقاد القمة الأفريقية القادمة، كما اتفق الجانبان على تبادل التأييد في المنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب الوزير الأوغندي عن تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين القاهرة وكمبالا، مشيدًا بالدور المصري في دعم جهود التنمية في أوغندا، ومؤكدًا على تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة

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