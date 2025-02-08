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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب 9 أشخاص من أسرتين بمركزي أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة بحالات اختناق إثر استنشاق غاز أثناء نومهم، تم نقل المصابين مستشفيات أبو حمص وكفر الدوار العام للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بالحادثين وتبين أن الحادث الأول وقع بدائرة مركز أبو حمص حيث استقبلت المستشفى العام أسرة مكونة من أربعة أشخاص (الزوجة والزوج وابنتين)، مصابين بحالة ضيق بالتنفس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال المصابين قرروا إصابتهم بالاختناق نتيجة تسريب غاز داخل الشقة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص لاتخاذ شؤونها.

وكما تبين أن الحادث الثاني وقع بعزبة خالد التابعة لمركز كفر الدوار، حيث استقبلت المستشفى العام أسرة مكونة من 5 أشخاص هما الأم وأربعة من الأبناء مصابين بحالة اختناق وضيق في التنفس 
وبسؤالهم قرروا إصابتهم بالاختناق نتيجة تسريب غاز من السخان، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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